България е страната в Европейския съюз с най-висок ръст в превоза на опасни товари по суша в периода 2020–2024 г., показват данните на европейската статистическа служба Евростат. Средногодишният темп на нарастване у нас достига 13% – най-високият в целия ЕС. Следват Румъния с 9,6% и Литва с 8,1%.

На обратния полюс са Португалия (-11,6% средногодишно), Хърватия (-11,3%), Кипър (-11,2%) и Люксембург (-10,8%), където превозът на опасни товари значително намалява.

Данни за 2024 г.

Само за 2024 г. общият обем на превозваните по суша стоки в Европейския съюз е намалял с 0,7% спрямо 2023 г. Въпреки това за периода от 2020 г. досега се отчита минимален среден годишен ръст от 0,1%.

Най-голямата продуктова група по обем е „метални руди и продукти от миннодобивната промишленост“ – 3,01 милиарда тона или 23% от общото количество за ЕС. На второ място са „хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия“ (1,59 милиарда тона, 12,2%), следвани от „други неметални минерални продукти“ (1,56 милиарда тона, 11,9%).

Превоз в тонкилометри

Анализът в тонкилометри за 2024 г. показва ръст от 0,7% спрямо предходната година. Водеща категория са „хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия“ с 312,2 милиарда тонкилометри (16,7% от общия обем за ЕС). Следват „групирани стоки“ (236,5 милиарда тонкилометри, 12,7%) и „продукти на селското стопанство, лова, горското стопанство и риболова“ (207,6 милиарда тонкилометри, 11,1%).

Опасни товари

По дял на опасните товари, включващи запалими течности, токсични и взривни вещества, най-високи стойности са отчетени във Финландия (8,4%), Белгия (6,4%) и Дания (5,6%). Най-нисък дял – под 2% – се наблюдава в Литва, Португалия и Словакия както през 2023 г., така и през 2024 г.