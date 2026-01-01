Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 4% от брутния вътрешен продукт. Това показват официалните данни, публикувани днес от Евростат, съобщи Министерството на финансите.

Дефицитът е с 0,5 процентни пункта по-висок от предварителните оценки от април 2026 г. и надхвърля референтната стойност от 3% от БВП, заложена в европейските правила.

Неосчетоводени разходи в АПИ

Според финансовото министерство резултатът потвърждава сериозните фискални дисбаланси и неосчетоводените разходи в баланса на Агенция „Пътна инфраструктура“, които сегашното правителство е наследило при встъпването си в длъжност през май 2026 г.

От министерството посочват, че още през 2025 г. е имало признаци за нарастващ натиск върху разходите заради заплатите в публичния сектор, социалните плащания и публичните инвестиции, но не са били предприети мерки, за да се спазят фискалните правила. Освен това през 2025 г. е изтеглен нов държавен дълг в рекорден размер от 9,6 млрд. евро.

НСИ: Дългът на България за 2025 г. е близо 30% от БВП

Процедура при прекомерен дефицит

Финансовото министерство свързва процедурата при прекомерен дефицит срещу България със състоянието на публичните финанси и посочва, че тя поставя сериозни въпроси за управлението им през предходните периоди.

Според ведомството отклонението от ангажиментите във Фискално-структурния план на България за 2025–2028 г. налага анализ дали прогнозите са отразявали реалните рискове и дали разходите са били съобразени с приходите.

„Непопулярни мерки“

Последиците от натрупаните дисбаланси ще се отразят и на бюджетите за следващите години, предупреждават от министерството. Лошата изходна позиция ограничава възможностите за бюджетна гъвкавост и налага мерки за овладяване на дефицита.

Правителството на „Прогресивна България“ е изправено пред задачата да предприеме спешни мерки и реформи, „голяма част от които са непопулярни“, се казва в съобщението. Според министерството това изисква реалистично бюджетно планиране, строги ограничения, прозрачност и финансова дисциплина.