Дългът на България за 2025 г. е в размер на 68,057 млрд. лв. (34,797 млрд. евро) или 29,9 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП), съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Справка в НСИ сочи, че през 2024 г. дългът на страната е бил 48,851 млрд. лв. (24,977 млрд. евро) или 23,8 на сто от БВП.

През 2025 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен дефицит от 9,122 млрд. лева (4,664 млрд. евро), или 4 на сто от БВП. Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 8,891 млрд. лева (4,546 млрд. евро), или 3,9 на сто от БВП. Подсектор „Местно управление“ е реализирал дефицит от 223 млн. лева (114 млн. евро), а дефицитът в подсектор „Социалноосигурителни фондове“ е 8 млн. лева (4 млн. евро).

Към датата на настоящата публикация НСИ е изискал, но все още не е получил копие от одитния доклад на Сметната палата по извършен извънреден одит на пътни инфраструктурни проекти в публичния сектор, възложен с решение на Народното събрание, изтъкват от националната статистика. В зависимост от констатациите в доклада и след допълнителен анализ, верификация и валидация от страна на Евростат данните за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“ и подсектор „Централно управление“ може да бъдат ревизирани, уточняват от НСИ.