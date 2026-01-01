България представи инициативата си, подкрепена от Румъния, Гърция, Украйна и Молдова, за общо искане на стратегическа подкрепа от Европейската комисия за развитието на Вертикалния газов коридор в рамките на инициативата „Три морета“ в Дубровник. Страната ни е представена от заместник-министър Теодора Георгиева, която подчерта същественото значение на проекта за дългосрочната енергийна сигурност на Европа и осигуряването на диверсифицирани, надеждни и конкурентни маршрути за доставка на природен газ.

В писмо до еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен страните акцентират върху две ключови мерки за конкурентоспособността на проекта - ускорено развитие на инфраструктурата и регулаторна подкрепа, която да позволи по-ефективно използване на маршрута юг - север.

Първата мярка предвижда България да удвои капацитета на Вертикалния газов коридор - проактивно и в отговор на променящата се геополитическа среда. Българското правителство потвърди, че проектът ще се реализира в ускорен график, с цел гарантиране на устойчиви доставки и осигуряване на реална алтернатива на руския газ в съответствие с целите на REPowerEU.

Партньорите по коридора подкрепят предложението на България Европейската комисия да създаде специален механизъм за инфраструктурно финансиране, който да подпомогне държавите, поемащи най-голямата тежест от променящите се газови потоци и новите регулаторни изисквания.

Втората стъпка е въвеждането на т.нар. бъндълирани (superbundled) продукти за резервиране на капацитет, които ще осигурят предвидимост за дългосрочни договори за втечнен природен газ (LNG), като позволяват интегриране на големи количества LNG от диверсифицирани източници, включително САЩ, конкурентоспособност на маршрута и превръщането му в стабилна платформа за значителни LNG потоци в периода на ускорено намаляване на руския газ.

„Трябва да намираме иновативни начини и да адаптираме регулациите в полза на сигурността и конкурентоспособността. Вертикалният газов коридор е стратегическа инфраструктура с европейско значение, позволяваща реална диверсификация на доставките и интеграция на LNG енергийните системи на Югоизточна и Централна Европа“, подчерта заместник-министър Теодора Георгиева.

В рамките на форума в Дубровник, зам.-министър Георгиева се включи в енергийната дискусия „Развитие на енергийните коридори в региона на Трите морета“, с участието на генералния директор на ГД „Енергетика“ в ЕК Дите Йоргенсен, секретаря по енергетика на САЩ Крис Райт и специалния пратеник на САЩ за глобална енергийна интеграция към Департамента по енергетика Джошуа Волц.