Санкциите „Магнитски“ могат да отпаднат, ако човекът се е поправил. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в Народното събрание.

Борисов подчерта, че той никога не лъже. "Всеки един, който е санкциониран наема адвокати, изпраща документи. Отдолу санкциите "Магнитски" завършват така - ако човекът се е поправил, те се свалят или не", уточни той.

"Не е далече времето, в което колегите от ПП-ДБ говореха по телевизиите как Делян Пеевски се е поправил, заедно работим. Не е далеч времето, когато даваха заедно пресконференции за промяна на Конституцията. Десетки закони са подписани от Борисов, Петков, Пеевски, Христо Иванов", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов сподели още, че Асен Василев, Христо Иванов, Кирил Петков, Атанас Атанасов са споделяли също, че трябва съдебната система да бъде разделена на две между тях. "Аз казах, че в това няма да участвам. Мария Габриле беше също, тя не знаеше къде е попаднала", заяви той.

"Сега всячески искат да сложат Пеевски при мен, а те да се отърсят от цялото си това минало, трябва да ви кажа, че изобщо не ми пука. Докато имам стабилно мнозинство чрез него, аз ще го правя", категоричен е Борисов.

Единствената ми критика към Христо Иванов е, че напусна. Сега трябваше заедно да обясняваме за нещата, които сме правили заедно, коментира Борисов.

"Тази година бюджетът е коалиционен, няма да допусна риск", заяви лидерът на ГЕРБ.

Очаквайте подробности!