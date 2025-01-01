Не съм дошъл пеша днес, защото ме болят колената, това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод ситуацията около Народното събрание. Парламентът днес осъмна под блокада. Рано сутринта народни представители на "Продължаваме Промяната" блокираха входовете към служебния паркинг на Народното събрание с автомобили и жива сила. Те определиха това като протестна акция насочена към Борисов и Делян Пеевски заради арестите на кмета на Варна Благомир Коцев и заместник-кмета на София и Никола Барбутов.

„Днес е Благо, утре си ти“: Коли блокираха входовете към служебния паркинг на НС

Остри реплики между Пеевски и Асен Василев пред парламента (ВИДЕО)

"През покрива дойдох тази сутрин", пошегува се лидерът на ГЕРБ за блокираните входове и допълни, че е намерил откъде да влезе - "откъм банката".

На въпрос дали го е страх да ходи пеша, както го обвиняват от ПП, Борисов бе лаконичен: "А те са много смели! Те са страшни смелчаци. Гледал съм ги с мандаринките как се бият. Страшни смелчаци са. Всеки знае къде живея, откакто съм се родил и аз всеки ден аз идвам 40 км от Банкя дотук и се връщам. Как да ходя пеша?! Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша горе. Освен това, аз, за разлика от тях, имам семейство, имам внуци и те вечер ме чакат да вечеряме вкъщи. Аз не ходя на ресторанти от десетилетия. Аз не ходя да се шляя по улицата. Аз цял ден работя и вечер имам нужда да си почина. Какво искат от мен? Да ходя и да ме снимат?! Колко е несъстоятелно всичко. Език на омразата, епитети, изхвърляния, всяка партия от опозицията иска нещо да затваря. Кой им дава разрешение да затварят "Дондуков" заради 5 коли и цяла София да се тресе от задръствания. Пеша ли съм дошъл. Няма да дойда пеша, болят ме колената. Не мога всеки ден да ходя пеша по 80 км, за да направя на някой кефа", заяви с усмивка Борисов.

"Ако ми дадат една фланелка на Благо Коцев, ще я сложа да ме снимат с нея и да спрат да говорят глупости, че имам общо с Варна", каза още той.

Полицай, охраняващ протеста пред НС, почина

Лидерът на ГЕРБ изказа съболезнования за починалия полицай тази сутрин в района на парламента и призова случаят да не се политизира. Това се случи рано сутринта. На полицейския служител му прилошало, извикан е медицински екип, след това е бил откаран към болница "Пирогов", където е починал.

"От години се политизира МВР - използва се за успеха или неуспеха на партии. Почина по време на работа, на пост... Нека паметта на хората да не я тъпчем. Всички да си дадат сметка, че нищо полезно от това не се случва. Нито им се вдига рейтингът, в същото време не дават изход от тази криза", заяви Борисов.

По думите му това е последният опит на ПП-ДБ да спрат еврото. "Само преди 7–8 месеца, след осмия поред избор, всички се чудехме как да направим правителство. Аз буквално дадох под наем на това управление партията. Не станах премиер. В ГЕРБ не сме свикнали лидерът ѝ да не е премиер. Трудно ни е, но за да има някаква стабилност, го направихме", коментира депутатът.

Според него опозицията е активна, за да ги забележат хората, но знаят, че от това нищо не произлиза.

Депутатите гласуват петия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“

"Даже няма да дойда гласувам. Ако иска — да мине, ако иска — да не мине", каза Борисов по повод предстоящия вот на недоверие. Българите да си дадат сметка за безотговорността на тези хора, защото без правителство няма еврозона, няма бюджет. Няма да влезем със служебно правителство, каза той.

"Хубаво е, че президентът, партийният лидер - Радев, е казал, че трябва да му благодаря, че на крака ми бил довел г-н Папергер в България. Благодаря, г-н Радев. Аз мисля, че човекът с най-голямата заплата в България, който работи президент, ако е довел инвеститор, изкарва, че аз от името на българите, трябва да му благодаря, защото той не ми е донесъл инвестиция за мен. Тази инвестиция е 50 на 50 - българска и германска. Като държава имаме авторитета и участваме в нея, коментира той. Искам и да благодаря за „Боташ“, хайде, предоговорете това, което сте направили. Тогава ще викаме голямо „благодаря“, каза още Борисов.

"Чиновниците, както всяко едно министерство, както парламентът, трябва да си проведат обществени поръчки, правителството трябва да им осигурят необходимите средства, да си изберат публично пред вас автомобили, с които да се возят", каза Борисов по повод промени в закона за Националната служба за охрана (НСО).

В парламентарна република най-сигурно е парламентът да избира ръководителите на служби, каза Борисов за предложените промени, с които председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) да се избират с решение на Народното събрание и да не се назначават с указ на президента.