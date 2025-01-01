Днешният ден предложи пореден епизод от междуличностното напрежение между депутатите. Нов словесен сблъсък и задочна размяна на реплики се заформи в Народното събрание, този път с "нежни наименования". При разминаване в коридора на парламента лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски подвикнал "мишка" към лидера на "Величие" Ивелин Михайлов - за това се оплака пред журналисти самият Михайлов.

"Влизайки днес в Народното събрание, случайно се разминах с него по коридора. Той отново беше с 5-6 души около себе си и след като мина 5-6 метра зад мен, аз няма да се обръщам да го гледам къде ходи, с възможно най-нежния глас ми каза "мишка". Не е нормално това. Ако един мъж иска да кажа нещо на друг мъж, му го казва в лицето, за да може и той да му отговори. Примерно аз можеше да го нарека "прасе". Всеки един може да се нарече по различен начин. Хората си казват различни нежни наименования. Някои се наричат "пиленца", други "патенца", ние може да си казваме "мишка" и "прасе", разказа депутатът.

По думите му, извън шегата, все пак това е недопустимо поведение на политик и "мъж, който иска да покаже, че управлява държавата, че е силен властимащ" и попита защо му е охрана в Народното събрание.

„Днес е Благо, утре си ти“: Коли блокираха входовете към служебния паркинг на НС (СНИМКИ/ВИДЕО)

Остри реплики между Пеевски и Асен Василев пред парламента (ВИДЕО)

Ставаме свидетели на изключителна наглост на управляващата коалиция, в която е включен и Делян Пеевски, каза още председателят на парламентарната група на "Величие" Ивелин Михайлов.

"След като в залата ще се разглежда дали да се махнат колите на президента, който е най-представителният орган на Републиката, видяхме как сутринта една малка частна армия отцепи целия център, Народното събрание, хората не можеха да дойдат, аз закъснях с един час. Само защото някой е решил да се отцепи района и да може той да дойде спокойно с линейка, автобуси", коментира Михайлов.

Депутатите включиха в днешната си програма първото четене на промени в закона за Националната служба за охрана (НСО) с вносител Калин Стоянов от парламентарната група на „ДПС-Ново начало“. Промените предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента. По-рано тази седмица държавният глава Румен Радев коментира предложените промени и заяви, че Президентството е единствената държавна институция, която няма служебни автомобили.