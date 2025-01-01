Полицай, охраняващ протеста, който се провежда пред Народното събрание, е починал.

От ЦСМП съобщиха за NOVA, че са получили сигнал в 07.15 ч., като линейката е била на място в 07.20 ч. Става въпрос за 50-годишен мъж със сърдечен арест. Спешният екип го реанимирал на място и е откаран в "Пирогов". По-късно е починал.

По-рано ПП също съобщиха за инцидента.

"Трагичен инцидент, който показва в действителност състоянието на системите на МВР и МЗ. Рано тази сутрин преди началото на деня на служител на МВР му прилошава. Колегите му полицаи не знаят как да го реанимират. Полицията няма дефилибратори. Има стотици полицаи, но няма осигурен медицински екип на място, въпреки предстоящите протести през деня. Пълен непрофесионализъм от ръководството на МВР. Полицаите се суетят и са притеснени, както и гражданите. Очевидно няма протокол за действие или не го познават", написаха от ПП.

"Обаждат се на спешна помощ. Обаждането не е от случаен гражданин, а - от началници от МВР. Линейката пристига в центъра на София, на жълтите павета след 15 минути!! Това е най - бързото в центъра на София, в час, в който няма никакво движение, на 1-2 километра от близките болници", допълниха от ПП.

Припомняме, че тази сутрин няколко коли на представители на ПП блокираха входа към служебния паркинг на парламента откъм Държавния архив в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.