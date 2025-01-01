Днес народните представители ще гласуват петия вот на недоверие към кабинета "Желязков".

Гласуването ще се проведе от 16:45.

Вотът бе внесен на 12 септември и е за провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. Вносителите са от "Продължаваме промяната-Демократична България“, МЕЧ и АПС. От "Възраждане“ и "Величие“ обявиха, че ще подкрепят вота. От "ДПС-Ново начало“ дадоха да се разбере, че ще подкрепят кабинета, докато "работи за хората“.

В продължение на повече от 7 часа депутатите обсъждаха Проект на решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков във връзка с провала на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани.