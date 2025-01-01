Депутатите удължиха пленарното заседание до приключване на дебатите по вота на недоверие към кабинета "Желязков". Гласуването ще се проведе утре (18 септември) от 16:45.

Вотът бе внесен на 12 септември и е за провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие. Вносителите са от "Продължаваме промяната-Демократична България“, МЕЧ и АПС. От "Възраждане“ и "Величие“ обявиха, че ще подкрепят вота. От "ДПС-Ново начало“ дадоха да се разбере, че ще подкрепят кабинета, докато "работи за хората“.

Внесоха петия вот на недоверие към кабинета „Желязков“

Ангел Славчев от "Възраждане" поиска дебатите по вота на недоверие да се предават БНТ и БНР, но предложенията му бяха отхвърлени.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев

"Правосъдието колеги от ПП-ДБ е система от правила, а не система от ваши и наши хора. За да работи трябва да има ясни правила, които да бъдат променяни", заяви той от трибуната на парламента.

Той лаконично благодари за наследството в Министерството на правосъдието. "Искам да благодаря висящите наказателни процедури срещу България, за нетраспониране на заподозрения в наказателния протест, наказателната процедура за цифровата директива, има текст по нея, но не е гласувана в МС. Глобата е по 1 млн. евро за всяка - 7 наказателни процедури от общо 12", каза той.

Министър Георгиев връчи на бившите правосъдни министри Надежда Йорданова и Атанас Славов препоръки на ЕК от тези доклади от последните години, като посочи, че препоръките към днешното правителство са същите и по тази причина те не може да бъдат част от мотивите към вота за недоверие.

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов

Вотът трябва да е мотивиран, а получаваме попара, компилация от слухове, клевети, измислици и доноси, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов от парламентарната трибуна по време на дебатите.

„Днес парламентът трябваше да упражни най-силният инструмент на опозицията - вотът на недоверие, и Конституцията е ясна, че вотът трябва да бъде мотивиран иск т.е. - факти, доказателства, експертни анализи. А какво получаваме - някаква попара, съчинение, което прилича повече на публикация във Facebook група с тролски постове, отколкото на юридически издържан документ, компликация от слухове, клевети, клюки, доноси, измислици, манипулации, спекулации, внушения, нелепи причинно-следствени връзки, анонимни източници, копи пейст от стари мотиви, поднесени като доказателства“, каза министър Митов.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова

Познанията по право са нещо, което трябва да попълните. Аз лично съм разочарована от мотивите на вота. Това беше злоупотреба с право, заяви от парламентарната трибуна Наталия Киселова.

Тя отбеляза, че вчера се навършиха 9 месеца от избора на правителството с министър-председател Росен Желязков. Председателят на НС подчерта, че в дебата за вота на недоверие като процедура за търсене на политическа отговорност трябваше да се чуе какво през тези 9 месеца правителството не е свършило или какво е свършило по незаконосъобразен, нецелесъобразен начин.

„Принципът на политическата отговорност при рационализирания парламентаризъм – беше цитиран Омир, аз да цитирам Александър Дюма – „един за всички, всички за един“, каза Киселова.

Провокация в НС: Павела Митова остави розови хапчета на трибуната за опозицията

Асен Василев

Г-н Добрев или г-н Митов са си забравили хапченцата, заяви от парламентарната трибуна председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. Той коментира случая с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров, като подчерта, че министър Митов е излъгал, че става въпрос за полицейски служител. Василев посочи, че въпросният човек не е бил в униформа и не се е легитимирал. Освен това, по думите му, Митов е излъгал, че младежите са ударили полицейския служител първи, че Кожухаров е ходил на фитнес в 5:30 сутринта и че има ограничение на скоростта.

Радостин Василев представи проекта за решение на недоверие

"На лице е бездействие в лицето на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Нежелание да се предприема мерки за прекратяване на престъпни практики. В системата на МВР обществена тайна са: подкупи, злоупотреба с власт, търговия с влияние, пране на пари. В медиите непрестанно се разкрива информация за корупционни практики, зависимости и унищожаване на доказателства. Министър Митов ги приема с насмешка", заяви той.

По думите му националната сигурност на България е застрашена.

БТА

"Създава се усещане, че настоящето правителство не просто е приело провала с корупцията в МВР, а толерира корупцията и защитава откровено престъпни групи в системата. Липсата на мерки и действия по определени сигнали може да се възприемат като съучастие и прикриване от страна на министъра на вътрешните работи", заяви Радостин Василев.

Той обяви, че България не е имала по-слаб министър на вътрешните работи от Даниел Митов.

„През месец август държавата изгоря“, каза лидерът на МЕЧ и посочи липсата на мерки, свързани с пътната безопасност, полицейското насилие, нелегалната фабрика за цигари, издирването на Петьо Петров-Еврото и др.

Божидар Божанов

"Съзнателно бяха премахнати всички мерки за противодействие на нелигитимните влияния. Завладяването на държавата е осъзнат избор на това управление", заяви той.

"Това правителството не противодейства на тези процеси, а гарантира тяхното разрастване“, допълни той.

По думите му нито една политика не може да постигне ефект, когато институциите са част от завладяната държава. Той заяви, че зад всичко това стои Делян Пеевски.

Надежда Йорданова

Целта на този вот не е да играем на по-по-най, а да чуем отговорите на въпросите, които сега са към вас, обърна се към управляващите съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Надежда Йорданова по време на дебатите по вота на недоверие към кабинета "Желязков" за „провал във вътрешната сигурност и правосъдието, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава“.

Разбирам, че мълчанието ви дава политически комфорт, но прощавайте, това означава политическа слабост, отбеляза тя.

Притесняваме, че не чух отговор на следните въпроси какви законодателни мерки ще предприемат управляващите, за да реформират Висшия съдебен съвет (ВСС), така че да отговаря на европейските стандарти и да гарантират независим съд, каза Йорданова. Къде е становището на министъра на правосъдието по този въпрос, къде е законодателното предложение – мълчание, коментира тя.

Надежда Йорданова попита също какви мерки ще предприеме правителството и управляващото мнозинство, така че да гарантира ефективна и отчетна прокуратура, а не прокуратура, която да "държи на трупчета дела или пък да атакува удобно опозицията".

Йордан Цонев

"Делян Пеевски започна системно да сваля лицемерните ви маски и да показва истинските ви лица. Лица на хора, които искат чрез правосъдната система да завладеят държавата, такива, които искат с 8-10% да печелят избори и да управляват държавата, от вашите думи да назначават свои хора за прокурор и службите, които да вършат вашите лични интереси и на олигарсите, които са ви поставили", с тези думи от трибуната се обърна към част от опозицията Йордан Цонев и допълни:

"Ако целта на този вот е протестна вълна ще ви припомня това, което казахме при откриването на тази сесия: Протестът като инструмент за сваляне на правителството е в миналото, вашият протест. Ако той е социален и има конкретен повод би могъл, защото хората имат право".

„Пуснах го (текста на вота) на ChatGPT и ми отговори, че текстът не е оригинален, а е плагиатстван. Дори едни мотиви не написахте като хората, а ги взехте от други стари документи - от едни по-стари времена, отнасящи се за други случаи и за други неща“, заяви той

Цонев бе категоричен, че санкцията на Пеевски по глобалния закон за корупция „Магнитски“ е лъжа, измислена и манипулирана от семейство Прокопиеви.

Станислав Балабанов

Заместник-председателят на ПГ на "Има такъв народ" Станислав Балабанов определи дебата като скучен и приспиващ. По думите му вносителите не са набрали достатъчно смелост да кажат изрично, че вотът е за цялостна политика.

Той припомни записа, направен от Радостин Василев от времето, когато беше член на ПП, и цитира казано от Асен Василев, Кирил Петков и други членове на партията за овладяване на службите.

В програмата на парламента влизат още обсъждане на първо четене на промени в Закона за туризма и ратифициране на Второто изменение на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост с ЕК.

В Народното събрание ще отбележат Деня на София с кръводарителска акция. Инициативата е на Комисията по здравеопазване и е под патронажа на председателя на парламента Наталия Киселова.