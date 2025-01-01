Вътрешният министър би се изказал емоционално за всеки гражданин, който получи травми като тези на бития полицейски шеф в Русе комисар Николай Кожухаров – така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на журналистически въпрос дали очаква оставки, след като вчера заяви, че МВР е избързало с коментара по случая.

Борисов за побоя над Николай Кожухаров: Грешката в Русе е, че МВР избърза

Заедно с премиера Росен Желязков и министри от кабинета Борисов присъства на церемонията за пускането в експлоатация на последния участък от магистрала „Европа“. Двамата с премиера отговориха на въпроси по актуални теми.

Борисов посочи, че всеки би реагирал, както и министърът на вътрешните работи, след случая в Русе и не очаква оставки. „Нима няма да се изкажете, ако е ваш колега? Ще се изкажете! Не се хващайте за думите. Избързаха, защото вие ги натискахте непрекъснато да дадат версии. Има технологичен период. И понеже кметът се изказа, областният се изказа, и ако те не се бяха изказали… Човекът бере душа там, загубил литър и половина кръв, те какво да кажат – битият е виновен?! Трябваше още няколко часа хладнокръвие, за да излязат записите и да се приключи“, коментира Борисов.

Пуснаха за движение и последния участък от магистрала „Европа“ (ВИДЕО)

Според него реакцията на премиера Росен Желязков е била адекватна. Относно критиките на опозицията и поредния внесен вот на недоверие лидерът на ГЕРБ заяви, че явно „техният план е да разрушат, без план какво да се гради. На протест отидат и се сбият по между си. На сватба или кръщене да отидат – ще се сбият. Не могат да изкарат заедно. Какво правителство ще съградят?“.

Премиерът Желязков пък заяви, че мнозинството също изразява политическата си воля категорично. „Не подценяваме аргументите на вота, отнасяме се сериозно, но считаме, че демокрацията е базирана на това дали един кабинет има мнозинство или не. Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителя и доверие на партиите, които го подкрепят, той ще продължава да работи, защото това е сериозен тест за това, че пътят на България към Европа се подкрепя от партии и от дясно и от ляво“, добави Желязков.

БТА

По думите му няма заявки в коалицията или мнозинството подкрепата за правителството да намалява, „напротив, свидетели сме на това, че колкото повече ни атакуват по теми, които са наследени в голямата си част и са генерирани като скандали, правителството е още по-мотивирано и убедено“.

По думите на премиера това правителство е сериозен тест за това, че пътят на България към Европа се подкрепя от партии и вдясно, и вляво и това исторически е показало своята състоятелност. Политически България от заявката за членство в ЕС и НАТО се ползва с подкрепата и на БСП, и на ГЕРБ, в определен период от време имахме усещането, че и от либералните партии, припомни Желязков. Той изрази надежда, че „късогледството ще бъде преодоляно с начина, по който те трябва да видят какви са тъжните перспективи за България, ако нямаме европейско правителство“.

Премиерът коментира и руските дронове, които навлязоха на територията на Румъния: „Има общ протокол, който се следва, особено в североизточната част на страната. Много внимателно следим обстановката, защото трябва да гарантираме сигурността и на гражданското въздухоплаване. Мисля си, че Руската федерация внимателно ще подхожда към избягването на възможни инциденти през Черно море, където въздушният трафик е изключително интензивен. Тези провокации целят да изпитат готовността на НАТО по източния фланг и нямат нападателен характер, но независимо от това, трябва да се внимава".