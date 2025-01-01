Последният участък от автомагистрала "Европа" бе символично открит днес. С това по цялото трасе от ГКПП "Калотина" до София ще се пътува по магистрален път, посочват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В пускането на участъка в експлоатация участваха премиерът Росен Желязков, министрите на външните работи и на регионалното развитие – Георг Георгиев и Иван Иванов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.

АМ "Европа" е част от Трансевропейската транспортна мрежа и е първата у нас, която свързва две граници. Магистралата е с дължина 63 км. Започва от границата ни със Сърбия при граничен пункт Калотина и се свързва със Северната тангента до София, като след това се разпределя трафикът по автомагистралите "Хемус" и "Тракия".

„При нас политическият театър продължава, но виждате, че днес без фанфари и без ленти даваме началото на активната експлоатация на автомагистрала „Европа“. Знаете, че строежът ѝ започна през 2018 г. като магистрала „Калотина“. Сега тя свързва България с Европа. В третия кабинет на премиера Борисов помните, че бяхме заедно с колегите тук, когато откривахме магистралата до Ниш. Тогава бяхме уверени, че до 1-2 г. ще завършим българския участък. 4-5 години безвремие! Но благодарение на коалиционната мъдрост и партньорството с министър Иванов и колегите от ИТН и БСП съумяваме да довършим това, което беше забавено толкова години“, коментира пред журналисти премиерът Желязков.

БТА

„Строителството и на останалите инфраструктурни проекти продължава активно. С отсечката, която ще се открие, скоро ще дадем възможност на хората да усетят, че и по „Хемус“ се строи. Това е смисълът да има редовни правителства. Защото дълги служени и кратки редовни създават усещането, че процесите се случват хаотично, а ние имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на проектите и обектите, които изграждат инфраструктурата. Тя решава и други въпроси – не само на по-бързото и добро придвижване, но и въпросите на пътната безопасност, по-добрия контрол и усещането за по-добро качество на живот“, добави Желязков.

БТА

По-рано днес пред БНТ регионалният министър Иван Иванов коментира, че трафикът ще бъде облекчен, тъй като магистралата осигурява пълна свързаност от турската до сръбската граница.

"И тази, и АМ "Хемус", и "Струма" станаха жертва на политическото безвремие и лутане, тъй като влизането от избори в избори пречеше да се вземат адекватни решения. Когато имаме редовна власт, тези проекти вървят с необходимата скорост", коментира министърът.

Той обясни, че в момента вървят последните строителни дейности при лот 1 на АМ "Хемус", като е поет ангажимент да бъде довършена до края на месеца. Подготвят се разрешителни за строеж по още няколко лота, за да започнат реалните строителни дейности и тя да стане готова до края на 2029, началото на 2030 г. най-късно.

БТА

БТА

През октомври трябва да започне строителството на обхода на Кресна - планът на правителството е до 2031 г. да бъде изградено едното платно на "Струма", в участъка между Симитли и Кресна, който създава най-много проблеми на пътуващите към Гърция.