Точно в 13:00 ч. "Продължаваме промяната - Демократична България" внесоха петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" с подписите на МЕЧ и депутати от АПС.

"Току що внесохме нашия вот на недоверие към това правителство, което не се справя в секторите "Вътрешна политика и сигурност" и "Правосъдие" и с това задълбочава сериозно проблема със завладяната държава, което пък от своя страна води до липса на справедливост и обедняване на българските граждани. Виждаме не просто несправяне, а системен отказ от това да се бори държавата с всички свои инструменти срещу завладяването на държавата от задкулисни интереси", посочи Божидар Божанов.

По думите му това не е демократично управление на една държава. "Нашият вот е именно срещу това", допълни Божанов.

БТА

"България заслужава по-добро правителство от това, което имаме в момента", отсече лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Ефектите от действието на това правителство ги виждаме всеки ден. Административно се вдигнаха цените на електроенергията за 6 месеца повече, отколкото за последните 3 години, когато имаше и енергийна криза. Цената на водата, когато я има и когато я няма, е почти с 20 процента по-висока, отколкото беше миналата година. Цената на таксите за университетите също се вдигнаха, на винетките, на тол таксите. Всичко това са административно определени цени, които се вдигат, за да могат да се напълнят касички. Вземат се заеми, от които да се напълнят касички", каза още Василев.

По думите му всеки ден се вижда един "грабеж и обедняване на българите".

"За първи път от 2022 година насам имаме пак над 1 млн. души под линията на бедност. 2022 г. и 2023 г. това беше сведено само до хората, които нямат достатъчно стаж за пенсия, около 150 000-200 000 човека. Сега, по думите на Социалното министерство, има 1.4 млн. човека, които накрая на месеца ще се чудят дали да си платят сметката за ток, дали да си купят лекарства, или да си купят хляб. Това е абсолютно недопустимо в една европейска държава. Доходите растат по-бавно, отколкото линията на бедност", посочи още Асен Василев.

БТА

"Изправени сме в ситуация, при която имаме фактическо узурпиране на репресивна власт от правителство, което да бъде използвано срещу неудобните. Във вътрешната сигурност и ред властта има много тежки пробойни", посочи от своя страна и Атанас Атанасов.

Костадинов: Трябват ни още пет подписа за вот на недоверие, ПП-ДБ, АПС и МЕЧ да ни подкрепят

Радостин Василев: Очаквам това да е първият вот на недоверие, подкрепен от цялата опозиция

Преди парламентарния контрол днес, Атанасов от ДБ каза, че има въпрос към премиера Желязков - за назначаването на шеф на ДАНС. Лидерът на ДСБ добави, че му е било отказано изслушване на вътрешния министър и на главния секретар на МВР в ресорната парламентарна комисия във връзка с побоя над шефа на полицията в Русе мотив, че двамата имат неотложни ангажименти.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев каза пред журналисти, че очаква това да е първият вот на недоверие, подкрепен от цялата опозиция, и да бъде с най-дългия и смислен дебат.

И лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов обясни защо парламентарната му група ще подкрепи вота. По думите му според това, което се случва в правосъдната ни система, и в полицията и като цяло в изпълнителната власт, може да се каже, че те не съществуват като такива.

„Съдебни решения не се изпълняват от изпълнителната власт в лицето на полицията, което означава, че законът се погазва. Когато законът се погазва от институциите, хората не знаят кой е ориентирът на техните действия. Не може един човек, кмет като Благомир Коцев да бъде държан два месеца в ареста без да има основателно обвинение. Това е с цел сплашване“, заяви Михайлов.

По темата за вота на недоверие в кулоарите говори и депутатът от „Възраждане“ Ангел Славчев: „Още на 20 юли ние бяхме готови с вота на недоверие за безводието. За съжаление, тогава от така наречената придворна опозиция на управляващите - от МЕЧ, отказаха да го подпишат, защото според тях безводие нямало. От ПП-ДБ също отказаха да го подпишат без аргументиран мотив. Явно и за тях безводие няма. Единствените, които го подписаха тогава, бяха „Величие“, като ни трябват още пет подписа. Очакваме днес АПС да кажат дали ще го подпишат, за да влезе и нашият вот“. От ПГ на "Възраждане" потвърдиха, че ще подкрепят вота, който ще бъде внесен днес.

Предишните четири опита за свалянето на правителството бяха неуспешни. Първите два вота бяха инициирани от "Възраждане" и МЕЧ - "за несправяне в сектор "Външна политика" и за "провал в борбата с корупцията". Третият, който също не мина, бе за провал във фискалната политика, внесен от "Възраждане". Четвъртият вот на недоверие беше внесен от "Величие" на тема "Екология", но отново не събра достатъчно гласове.