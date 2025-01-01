Очаквам това да е първият вот на недоверие, подкрепен от цялата опозиция, и да бъде с най-дългия и смислен дебат, това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента.

„Днес до 13:00 ч. трябва да сме събрали подписите и заедно с ПП-ДБ да депозираме общ вот на недоверие. Ще бъде подкрепен и от няколко депутати от Алианса, други подписи няма да търсим“, посочи Василев.

Внасят петия вот на недоверие към кабинета „Желязков“

По думите му всички мотиви са част от управлението на МВР министъра Даниел Митов и „свързаните с правосъдието огромни дефицити в държавата, които водят до липсата на правова държава в България“.

„Разделили сме си с колегите от ПП-ДБ тежестта – ние отговаряме за вътрешен ред и сигурност, те отговарят за сектор „Правосъдие“ и в мотивите на вота така е разпределено. Предполагам за дебатите другата седмица и гласуването управляващото мнозинство ще се събере, за да си подкрепи правителството. Не очаквам с този вот кабинета да колабира и падне, но очаквам да имаме време да говорим за това, което се случва в държавата. Даниел Митов се крие, не идва тук на изслушвания и да отговаря на въпроси“, допълни още Радостин Василев.