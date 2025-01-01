Темата за бъдещия вот на недоверие към правителството породи неясноти още в първия работен ден на депутатите след ваканцията. Все още не е напълно ясно коя формация от опозицията ще внесе петия вот и на каква тема ще бъде той.

Рано тази сутрин Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" каза, че следващите дни, заедно с "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС), ще внесат вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава. На въпрос дали ще водят преговори с останалите партии Ивайло Мирчев отговори, че са водили преговори с МЕЧ и АПС, а днес от "Да, България" ще обявят план за отпор на завладяната държава.

Мирчев: Следващите дни с МЕЧ и АПС ще внесем вот на недоверие

От "Продължаваме промяната - Демократична България" в началото на тази пленарна сесия ще използваме предоставения ни от Конституцията инструмент - вот на недоверие, срещу завладените институции, той ще е нашият институционален отговор срещу завладяната държава. Това каза Надежда Йорданова в пленарна зала в декларация от името на Парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България".

По-късно председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев също коментира темата.

"Силно се надяваме всички опозиционни партии да подкрепят вота на недоверие, коментира пред медиите в кулоарите на парламента", каза той.

Василев посочи, че темата на вота се съгласува с "Алианс за права и свободи" (АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ), като тя е – завладяването на държавата от Борисов и Пеевски, и лошите последствия за българските граждани. По думите му „виждаме, че идва масово обедняване, вдигане на цените и замразяване на доходите, което започнахме да говорим още от момента, в който се прие този бюджет“.

Междувременно заместник-председателят на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Джейхан Ибрямов каза, че все още от „Продължаваме промяната-Демократична България“ не са водили разговори с АПС за такъв вот. Ибрямов коментира, че доколкото знае темата на този вот е свързана предимно със сигурността. Имаме си наша позиция, ако бъде наистина внесен вот на недоверие. Ще помислим и ние за наша тема, която евентуално да бъде приобщена към този вот, добави той.

Джейхан Ибрямов от АПС: Не сме водили разговори с ПП-ДБ за вота на недоверие

По-късно Радостин Василев каза, че вотът на недоверие е на МЕЧ и е на тема вътрешен ред и сигурност, предстои да се уточни дали в него ще се включи темата за правосъдието.

"Ние сме инициатори на този вот, а „Продължаваме промяната“ бяха поканени на среща, така че те ще го подкрепят и заедно ще подготвяме този вот", добави Василев. По думите му вотът на недоверие е почти готов, остава да се уточни кога ще бъде депозиран.

От "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството, съобщи председателят на парламентарната група на формацията Ивелин Михайлов пред журналисти преди първото заседание. Ивелин Михайлов обясни, че всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя, а Народно събрание трябва "да се разтури".

От управляващото мнозинство също коментираха бъдещия вот на недоверие.

"Вижте колко е хубаво като има партии - да внасят вотове, да напрягат правителството, да работи по-добре. Карат се за бащинството на вота - сега не можем да разберем кой точно го внася, откъде да се пазим", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Прогнозата ми е, че и петият вот на недоверие ще е неуспешен. Това каза Станислав Балабанов, зам.-председател на парламентарната група на „Има такъв народ“ в декларация от името на групата по време на днешното заседание на Народното събрание. Безсилието на опозицията най-ярко пролича през невъзможността да използват всъщност най-силното си оръжие – вотът на недоверие. Редицата им аргументи в четирите, неуспешни, до момента вотове бяха толкова абсурдни и несъстоятелни, че всъщност доказаха нуждата от стабилно управление. И по този начин човек, ако гледа безпристрастно всички тези процеси отстрани- от едната страна вижда безсмислено говорене, а от другата страна вижда постигнати резултати, допълни Балабанов.