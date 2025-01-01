Народните представители се събраха днес на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание. Регистрирани бяха 210 народни представени, минута след 9 часа председателят на НС Наталия Киселова даде старт на първото заседание.

БТА

Депутатите бяха в лятна ваканция от 1 до 31 август. По време на изпълнението на химна на Европейския съюз депутатите от "Възраждане" седнаха по местата си.

Киселова отправи и призив към депутатите. "Моят призив към всеки един от вас е да осъзнае отговорността, която всички имаме към българските граждани. Предизвикателствата пред българското общество и държава са сериозни, апатията на българските граждани към случващото се в тази зала изискват осъзнаване, че не бива да злоупотребяваме с правото на протест, за да се търсят политически дивиденти ", каза тя.

БТА

Депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков прочете декларация от името на парламентарната група в началото на заседанието. "ГЕРБ-СДС ще продължи да отстоява разбирането, че българското общество се нуждае от предвидими, стабилни и работещи институции", каза той.

Надежда Йорданова от ПП-ДБ също прочете декларация от името на формацията. "Влизаме в новия политически сезон с държава, в която всичко е кадрово и нормативно е така овладяно, че частни интереси, желанията и командите на един корпулентен играч се осъществяват безотказно през завладени институции", каза тя.

"Нашият вот на недоверие ще е срещу завладените институции, ще разкрием детайлно режима на зависимостите и ще убедим българските граждани, че държавата може да е тяхна и алтернатива има", допълни Йорданова.

Парламентарната група „ДПС – Ново начало“ ще продължи да фокусира своята политика върху проблемите на хората, каза депутатът от формацията Йордан Цонев. Той прочете декларация от името на парламентарната група в началото на заседанието.

Преодоляването на водната криза в страната е основното предизвикателство за депутатите, с което ще се заемат още в първия работен ден от новата пленарна сесия. На вратата вече чука и петият вот на недоверие срещу кабинета.

Ние, българите от групата на "Възраждане" ще отделим още един месец, за да бъдем сред нашия народ, там, където ни е мястото. Ще се запознаем на място с реалните проблеми на хората, ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните дерибеи. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който прочете декларация от името на парламентарната група в началото на днешното първо заседание от есенната сесия на 51-ото Народно събрание.

Присъствието на "Възраждане" сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото сред народните представители, каза Костадинов. В парламента ще бъдем за вотове на недоверие, както и ще защитаваме нашите законопроекти, ако по някакво чудо те бъдат внесени в дневния ред на нелегитимния парламент, посочи лидерът на "Възраждане".

Ще бъдем коректив на властта, защитник на всички български граждани и честен глас на общините, които искат свобода, а не подчинение. Това каза народният представител от "Алианс за права и свободи" (АПС) Хайри Садъков, който прочете декларация от името на парламентарната група.

България няма време за губене и ние няма да позволим да бъде погребвана от безвремие и политически канибализъм, заяви още Садъков.

Ние сме в безпрецедентна политическа криза и безпътица. Мнозинството в парламента се състои, а правителството е създадено след поредното предателство на вашите очаквания. Решенията в тази зала и в изпълнителната власт не са вашите решения, вие гласувате, а после те казват, че нямате право на мнение. Това каза лидерът на партия "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев от парламентарната трибуна в декларация към българските граждани.

Той посочи, че почти девет месеца сме свидетели на „управление на грабежа“, в които вместо ред има хаос, а вместо справедливост има „чадъри над корупцията“. „Кабинетът на ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН ни превърна в антидържава, корупцията взе връх, а идеологиите и ценностите в политиката са потъпкани“, каза Василев.

Проектът на програма на Народното събрание, която предстои да бъде гласувана, предвижда като първа точка в дневния ред депутатите да разгледат по предложение от ПГ на „Величие“ Проект на решение за произвеждане на национален референдум, внесен от Костадин Костадинов и група народни представители на 19 март 2025 г.

По предложение на ПГ на ГЕРБ-СДС като втора точка в дневния ред депутатите ще разгледат Проект за решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в Република България, внесен от Младен Шишков и група народни представители на 21 август 2025 г.

Като трета точка по предложение от ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) народните представители ще се запознаят с Проект на решение във връзка с доклада за работата на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната, внесен от Младен Шишков на 18 юли 2025 г.

Парламентът ще гласува на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, внесен от Габриел Вълков и група народни представители на 21 май 2025 г.

В сряда ще заседават пет постоянни парламентарни комисии – Комисия по труда и социалната политика, Комисия по енергетика, Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисия по конституционни и правни въпроси, Комисия по демографската политика, децата и семейството.

От ПП-ДБ направиха заявка, че ще инициират петия вот на недоверие срещу правителството на Росен Желязков, който ще бъде на тема „завладяната държава“. Нужни са подписите на най-малко една пета от народните представители, или това са 48 депутати, за да бъде внесен в деловодството на парламента вот на недоверие и да влезе за обсъждане в пленарна зала.

За да се окаже вотът успешен са необходими гласовете на 121 гласа, а опозицията разполага само със 105.

Управляващите са категорични, че имат амбицията кабинетът да изкара пълен 4-годишен мандат.

Програмата за работа на парламента предвижда за четвъртък като първа точка Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедура за избор от Народното събрание, внесен от Комисията по културата и медиите на 6 юни 2025 г.

Народните представители ще гласуват на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, внесен от Министерски съвет на 30 април 2025 г. и приет на първо четене на 12 юни 2025 г.

Депутатите ще разгледат и Законопроект за ратифициране на Споразумението между Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“, Република България, и Речна администрация за Долен Дунав – Галац, Румъния, за съвместно възлагане на обществени поръчки по проект „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав – FAST Danube 2“, внесен от Министерски съвет на 03 юни 2025 г.

Традиционно в петък ще се проведе парламентарен контрол.