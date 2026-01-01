Проектобюджетът за 2027 г. ще бъде представен официално утре, 6 ноември, в УНСС. Началото е в 13:00 ч. в аула „Максима“, съобщиха от Министерството на финансите.

Премиерът Румен Радев ще представи визията на правителството за финансите на държавата през следващата година, а всеки министър ще очертае основните приоритети в своя ресор. Поканата за събитието е отправена от името на вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев.

Изборът на УНСС за място на представянето предизвика реакции от опозицията. Николай Денков от „Продължаваме промяната“ попита: „Какво означава експертите от УНСС да ви пишат бюджет?“. Цончо Ганев от „Възраждане“ също разкритикува решението и заяви, че бюджетът трябва първо да бъде внесен в парламента.

Представянето на финансовия план се очаква и на фона на спора за втория пенсионен стълб. Опозицията твърди, че правителството е обсъждало пренасочване на част от вноските за втора пенсия към НОИ, за да покрие бюджетния дефицит. Управляващите отричат. Предстоящото представяне на проекта ще покаже дали са заложени промени в пенсионното осигуряване.