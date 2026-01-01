Пред централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) бяха подредени запалени свещи във формата на числото 76 – колкото е броят на загиналите при трудови злополуки българи през изминалата година. Беше отдадено и едноминутно мълчание в тяхна памет. Представители на институциите, синдиката и на бизнеса поднесоха венци и цветя на паметната плоча. Събитието беше по повод Международния ден в памет на загиналите и пострадалите работници при трудови злополуки и Световния ден по безопасност и здраве при работа.

Всеки живот е безценен, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. С 12 повече спрямо 2024 г. са загиналите работници през 2025 г., посочи той.

Над 2800 трудови злополуки у нас през 2025 г., 76 са със смъртен изход

По данни на Главната инспекция по труда през 2025 г. у нас са докладвани 61 случая на нетравматични увреждания на работното място (инфаркти, инсулти, белодробни емболии и др.), от които 58 са с летален изход, каза Димитров.

През първото тримесечие на 2026 г. тези случаи са 10, от които 9 са причинили смърт, уточни той. Тези инциденти у нас не се признават за трудови злополуки, поради което ще настояваме за преразглеждане на законодателството, обяви още президентът на КНСБ.

Повечето инциденти могат да бъдат предотвратени чрез навременни и адекватни мерки за безопасност и превенция, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Румяна Петкова по повод трудовите злополуки. Безопасността и здравето трябва да бъдат водещ приоритет и начин на мислене, а не формално изискване, подчерта тя.

Увеличават се инфарктите и инсултите на работното място

Изпълнителният директор на Главната инспекция по труда Екатерина Асенова отбеляза важността на упражняването на контрола, съвместните проверки и информационните кампании. Към днешна дата има спад на трудовите злополуки в сравнение със същия период на миналата година, съобщи тя. Безопасността е двустранен процес, при който работодателите и работниците трябва да осъзнават своята роля, подчерта Асенова.

Главният експерт Стефания Динова от Националния осигурителен институт (НОИ) заяви, че е важно работодателите, работници и институциите да създават безопасни условия на труд, като се има предвид и застаряващата работна сила и развитието на високите технологии. За първите три месеца на тази година признатите смъртни случаи са пет, съобщи тя.

КНСБ връчи днес наградата „Прометея“ за значителен принос в хуманизацията на работната среда, здравето и безопасността на хората. Отличени бяха училище „Христо Ботев“ от кв. „Сарафово“ в Бургас, компанията Witte automotive и Центърът за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски".