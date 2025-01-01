/ iStock

Със свое постановление днес правителството одобри таксите за административни услуги, които ще се предоставят от новия Регистър на арбитражите. Става дума за вписване или заличаване на арбитраж като постоянна институция; вписване на промени в обстоятелствата относно вписана постоянна институция; издаване на удостоверение за вписана постоянна арбитражна институция и други.

Новият регистър, поддържан от Министерството на правосъдието, се създава по силата на измененията и допълненията в Закона за международния търговски арбитраж, чието наименование след измененията вече е Закон за арбитража.

Законодателната реформа е в отговор на установените случаи на злоупотреба с арбитражни решения за осъждане на физически и юридически лица въз основа на неистински документи (сред тях е случаят „Янка Ушколова“), безконтролното създаване на арбитражи и ограничените възможности за отмяна на арбитражното решение и административен контрол върху дейността на арбитражите. Тя засяга условията и реда за осъществяване на арбитраж на територията на Република България, значително са подобрени възможностите за защита на страните в арбитражното производство, допълнени са основанията за отмяна и нищожност на арбитражното решение, контролните правомощия на министъра на правосъдието и др. За да се гарантира ефективността на новите изисквания, се създава Регистър на арбитражите. Той предоставя административни услуги срещу заплащане на такса в размери, определени с тарифа на Министерския съвет.

Постановлението на МС допълва Тарифа № 1 за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. Новите такси са: за вписване на постоянна арбитражна институция - 1 000 лв.; за вписване на промени в обстоятелствата относно вписана постоянна арбитражна институция, включително вписване на външен арбитър - 100 лв.; за заличаване на вписана постоянна арбитражна институция или на вписан арбитър - 50 лв.; за вписване на обстоятелства относно арбитражни производства, образувани пред арбитраж, създаден за решаване на определен спор, или пред постоянна арбитражна институция със седалище извън територията на Република България - 100 лв.; за издаване на удостоверение за вписана постоянна арбитражна институция, извършване на писмена справка за вписани обстоятелства, както и издаване на заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него - 20 лв.

