Със заповед на министър-председателя от 3 юли, Орхан Юсеинов бе назначен на поста заместник областен управител на Ямбол.
Орхан Юсеинов е инженер-агроном по професия с богат опит в държавната администрация.В областна администрация е изпълнявал длъжностите Главен секретар (2005-2006 г.) и заместник областен управител (2013-2014 г.).
През последните няколко години работи в “Напоителни системи”.
„Смятам, че с господин Юсеинов ще работим добре в екип. Сигурен съм, че от него, както и от всички служители в Областна администрация, мога да очаквам професионализъм на най-високо ниво”, коментира областният управител Николай Костадинов.
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Орхан Юсеинов е инженер-агроном по професия с богат опит в държавната администрация.
Областна администрация-Ямбол
През последните няколко години работи в “Напоителни системи”.
„Смятам, че с господин Юсеинов ще работим добре в екип. Сигурен съм, че от него, както и от всички служители в Областна администрация, мога да очаквам професионализъм на най-високо ниво”, коментира областният управител Николай Костадинов.
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