Със заповед на министър-председателя от 3 юли,бена Ямбол.Орхан Юсеинов е инженер-агроном по професия с

Областна администрация-Ямбол

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В областна администрация е изпълнявал длъжностите Главен секретар (2005-2006 г.) и заместник областен управител (2013-2014 г.).През последните няколко години работи в„Смятам, че с господин Юсеинов щеСигурен съм, че от него, както и отв Областна администрация, мога да очаквам професионализъм на най-високо ниво”, коментира областният управител Николай Костадинов.