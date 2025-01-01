Три сериозни пожара са гасили през изминалата нощ служителите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в града.

В единия случай са реагирали на пожар във ферма за едър рогат добитък край Лясковец. Изгорели са между 80 и 100 глави едър рогат добитък, пострадал е и 56-годишен работник.

Човек пострада, а над 100 животни изгоряха при пожар във ферма край Лясковец (СНИМКИ)

Освен това екипи от Велико Търново са реагирали на сигнал за взрив на технологично съоръжение в предприятието "Кроношпан". Задействали са се инсталациите за гасене на предприятието и огнеборците са извършвали само охлаждащи действия.

В края на нощта е получен сигнал и за пожар в хлебозавода в Павликени. Екипи от Велико Търново и Павликени са успели да спасят 2000 кв. м сгради, три поточни линии и една пещ. Огънят е унищожил електрическа пещ, поточна линия и покривна конструкция. Пострадали няма. Причините и за трите пожара предстои да се изясняват.