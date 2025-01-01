Хванаха 18-годишен младеж за онлайн измама, съобщиха от полицията.

В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че през февруари тази година в Павликени през чужд профил в социалните мрежи е отправил искане към трето лице за парична помощ.

Измамни схеми с онлайн оферти за стоки на ниски цени - как да се предпазим

Така същото е било ощетено с 300 лв. От проведените действия по разследването извършителят е установен.

Той е известен на органите на реда и е осъждан. Привлечен като обвиняем.

Възстановил е отнетата сума. Наложена му е мярка за неотклонение "подписка".