Заради катастрофа със загинал човек временно е затворен Проходът на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Катастрофа между тир и джип временно затвори за движение Прохода на Републиката

Сигналът за катастрофа между два автомобила е получен около 18:00 часа. Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през прохода „Шипка“, товарните изчакват.

По първоначална информация са се ударили два леки автомобила. На място е загинал водачът на единия автомобил, водачът на другия, пътничка и дете от автомобила с починалия водач са откарани в Спешна помощ- Велико Търново.

Причините за произшествието се изясняват. Образувано е досъдебно производство. Проходът на Републиката все още остава затворен.