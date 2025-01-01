Първото нещо, което иска да направи, след като се прибере вкъщи варненският кмет Благомир Коцев, е да целуне децата си. Това заяви самият той пред журналисти, след като излезе на свобода.

БТА

Пред затвора той беше посрещнат от семейството си - съпругата му, сестра му и баща му, членове и симпатизанти на „Продължаваме промяната“, приятели, журналисти и др.

На въпрос какво първо иска да направи, той заяви: „Да целуна децата си. Съпругата вече я целунах“. Попитан дали в понеделник се връща на работа, Коцев каза, че ще направи „каквото каже семейството - първо ще му обърна малко внимание“.

БТА

БТА

Попитан дали съжалява, че е станал политик, Благомир Коцев заяви: „Не съжалявам. Аз имам отговорност първо към семейството си и след това към враненци, която трябва да изпълня. Надявам се в понеделник вече да съм в нужния ритъм, защото градът има нужда от това“.

На настоятелните въпроси на журналисти, Коцев все пак отговори накратко какво предстои и какви поуки и изводи е направил за себе си:

БТА

„Много поуки могат да се направят, но нека не бързам да ги правя сега. Ще отговоря на всичките ви въпроси в следващите седмици. Промените са за добро. Това е урок, който всеки трябва да вземе за себе си. Хората да видят какво може да се случи на всеки. Тепърва може би ще осъзнаваме много неща. Все пак има и съдебен процес, който върви и съм убеден, че цялата истина ще излезе наяве“.

Кметът благодари на хората, които са го подкрепили: „Искам да благодаря на всички хора, които подкрепиха не мен, а своя легитимен избор. Това е демокрацията. Изключително съм им благодарен, такава огромна енергия видях! Цели 14 пъти те излизаха, за да демонстрират своята подкрепа. Благодаря им и искам да им кажа, че съм винаги ще съм с тях и ще бъда верен на ванренци. Това е на-важното, защото видях, че и те имат огромна подкрепа към своя избор. Радвам се, че това съм аз и няма да ги оставя, ще бъда много признателен за това“.

БТА

БТА

Коцев каза и че все още не знае много за дарителската кампания. „Тепърва разбирам подробности, изключително съм благодарен на тези хора, които са се ангажирали да го направят и че толкова бързо е събрана тази сума. Това е признание, че хората наистина разбират и са готови да помогнат“.