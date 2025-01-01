Само за пет часа сумата от 200 хил. лв. за гаранцията на Благомир Коцев е събрана.

Дарителските кампании, организирани от Филип Буков и Манол Пейков, привлякоха над 2500 дарители, които събраха общо над 240 000 лева – достатъчни да покрият гаранцията и да осигурят освобождаването на кмета на Варна.

Варненският съд реши: Пускат кмета Благомир Коцев срещу 200 хил. лева гаранция (ВИДЕО)

„Съдът определи безпрецедентната сума от 200 000 лв. за неговата свобода. Той може да бъде с децата си веднага, щом средствата бъдат внесени. Нека не позволяваме Благо да остане и ден повече в ареста“, апелираха по-рано днес от ПП.

Съдът пусна Коцев под гаранция от 200 000 лева

По-рано днес Варненският окръжен съд промени мярката за неотклонение на Коцев от „задържане под стража“ на парична гаранция. Той трябва да внесе сумата в седемдневен срок. В същия период съдебното определение може да бъде обжалвано пред Апелативния съд във Варна.

Подкрепа пред сградата на съда

Още преди началото на заседанието десетки негови близки, съмишленици и граждани се събраха пред сградата на съда във Варна. Те посрещнаха Коцев с плакати и скандирания, настоявайки за освобождаването му.