НИМХ-МОСВ издаде предупреждение от първа степен (жълт код) и втора степен (оранжев код) за значителни валежи от дъжд в 24 области от страната. Първа степен (жълт код) за значителни валежи от дъжд с количество 20-35 л/м2 или интензивен валеж от дъжд - над 30 л/м2 за 6 часа е обявен на територията на 14 области, сред които и области от Североизточна България- Разград, Търговище, Шумен, Варна, Добрич и Силистра.

По Черноморието ще бъде облачно с продължителни и значителни по количество валежи. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, а по Северното Черноморие – от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

С оглед на това, че през следващото денонощие синоптичната обстановка отново ще се усложни, днес през целия ден областният управител професор Андрияна Андреева проведе срещи с ръководителите на институции и ведомства, които са отговорни за действия при критични ситуации /ОД на МВР, РД ПБЗН - Варна/ и получи техните уверения, че са в пълна готовност за действия, за да осигурят безопасността, здравето и живота на хората от региона. Областният управител разговаря и с кметовете от областта. Навсякъде са активизирани доброволните отряди, проверена е готовността на наличната техника и хора, които могат да реагират при критична ситуация.

По данни на НИМХ- от вечерните часове на 06.10.2025 до обедните часове на 07.10.2025 г. е важно да се следи нивото на водите във водосборите на:

- р. Батовска – по основната река и във водосборите на р. Екренска, р. Изворска;

- р. Провадийска – по основната река и във водосборите на р. Девня, р. Язтепенска, р. Главница, р. Аннадере;

- р. Камчия – по основната река и във водосборите на р. Буклуджадере, р. Комлудере, р. Селска река, р. Брестова, р. Елешница, р. Луда Камчия, р. Папаздере, р. Балабандере, р. Казандере, р. Голяма река, р. Потамишка, р. Бяла река, р. Токатдере, р. Златарска;

Гражданите, които се намират на по-ниски терени, приземни етажи и сутерени трябва да бъдат бдителни за образуване на водосборни зони. Да имат готовност при необходимост за евакуация. Вече са предприети и превантивни действия за осигуряване на проводимост на най-критичните водни обекти – реки, дерета, суходолия, както и проводимост на речните участъци на 500 м след язовирните стени. Общините са извършили оглед на мостови съоръжения. Ще се следят нивата на водите във водните обекти /язовири и реки/, като при критични нива и/или възникнали аварийни ситуации, своевременно ще се уведомяват директора на БДЧР, оперативните дежурни към ОЦ на РД ПБЗН – Варна, както и населението.

Длъжностните лица, кметове и оправомощените от тях служители при необходимост, ще имат готовност за предупреждение на населението чрез системата BG-ALERT.