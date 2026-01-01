Граждани на Видин инициираха подписка с искане за затваряне на заведение в центъра на града или за смяна на охраната му след побой над младежи пред обекта, предаде БТА

Майката на едното от пострадалите момчета Елена Георгиева каза пред медиите, че инициативата е провокирана от инцидента на 25 януари, когато е възникнало сбиване пред дискотека в центъра на Видин. В момента синът ѝ се възстановява. Той все е в София, тъй като е необходимо време след проведеното лечение, преди да се завърне във Видин.

Георгиева посочи, че подписката ще бъде единствената подобна инициатива и че не се планират допълнителни протести или публични прояви. Тя допълни, че ще търси правата си по съдебен ред. Според нея при възникване на инциденти охраната в заведението следва да уведомява органите на реда, вместо да предприема самостоятелни действия. Майката на пострадалото момче каза, че подкрепата за инициативата сред жителите на Видин е значителна.

Присъстващите заявиха, че подкрепят инициативата с цел да се въведе ясен ред и адекватна охрана в нощните заведения, така че младите хора да могат да се забавляват без риск за тяхната сигурност. Те настояват за професионална охрана, която да предотвратява инциденти и при необходимост да сигнализира полицията, вместо да се стига до саморазправа.

В Районната прокуратура във Видин са постъпили материалите по преписката на Районно управление на МВР. След преценка на събраните данни районният прокурор е приел, че са налице достатъчно доказателства за извършено престъпление и е образувано досъдебно производство, съобщиха в петък от Апелативна прокуратура-София.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на необходимите процесуално-следствени действия за изясняване на обстоятелствата по случая. В рамките на разследването предстоят разпити на свидетели, изискване и анализ на записи от видеонаблюдение в района, назначаване на съдебно-медицински експертизи, както и събиране на данни за пропускателния и охранителния режим в заведението.