Певицата DARA обяви, че ще участва в тазгодишното издание на конкурса „Евровизия“, което ще се проведе във Виена. Решението идва след слухове за манипулиран вот на националната селекция на изпълнител и както тя го описва - "публичен линч", който никой не заслужава".

Във втория етап от националната селекция Дара спечели с 31 точки – сбор от гласовете на зрителите и оценките на професионално жури, като изпревари Михаела Маринова и Мона. Заради съмнения за манипулиран вот социалните мрежи „прегряха“ от коментари, а публични личности и колеги на изпълнителката или заставаха зад нея, или изразяваха съмнения дали тя е най-достойна да представи страната ни в песенния конкурс.

„Никога не съм се отказвала от мечтите си. И все пак - никой не заслужава подобен публичен линч, защото си върши работата и следва пътя си. Никой. Затова взех решение – ще участвам”, пише изпълнителката в съобщение до медиите. "Това, което се случва през последните дни, почти ме счупи. Вместо да се радвам и да изживея мига на тази победа, която да ме зареди със сили да продължа към истинското състезание, аз имах няколко безсънни нощи. Омразата в социалните мрежи не просто ме засегна – тя ме разтърси и разтревожи. Днес в телевизионно интервю споделих съвсем честно, че не знам дали си струва всичко това, ако цената е психиката ми", разкрива още тя.

Дара ще представи България на „Евровизия“ във Виена

"Ще го кажа съвсем просто - психическото здраве има значение. Моето. Твоето. На всички ни. Няма сцена, няма титла, няма очакване, което да струва повече от вътрешния ти мир", казва Дара и добавя:

"Над 10 години работя върху себе си. Върху устойчивостта си. Падала съм. Съмнявала съм се. Вътрешният ми критик понякога е бил най-шумният глас в стаята. Имало е моменти, в които съм стояла на кръстопът и съм се чудила накъде да поема. Но никога не съм се отказвала от мечтите си. И все пак - никой не заслужава подобен публичен линч, защото си върши работата и следва пътя си. Никой.

Затова взех решение – ще участвам.

Заради хилядите съобщения, които получих днес. Вашата любов и подкрепа ми напомни коя съм и защо започнах. Благодаря ви, от сърце! Няма да се оставим на крадците на мечти! Казвам ние – защото отиването ми в Евровизия не е само за мен. Ако успея да се представя достойно – тогава ние всички, България, ще свети на картата. Нашата музика, нашите артисти, всички ние ще имаме още по-силен глас.

Осем изпълнители продължават в националната селекция за „Евровизия 2026“

Затова оттук нататък преставам да следя целия хейт, фокусирам се върху работата и върху любовта, която ми давате. Ще работя със сърце, с дисциплина и с благодарност към всеки, който стои до мен.

Обичам ви.

Благодаря ви.

Прегръщам ви."

Предстои на 28 февруари DARA да изпълни на живо по обществената телевизия три песни, написани специално за участието ѝ на "Евровизия 2026". Песента, която ще представи България на международната сцена, ще бъде определена отново чрез комбиниран вот – на жури и зрители, гласуващи през платформата eurovision2026.bg. Във Виена DARA ще участва във втория полуфинал на 14 май, а големият финал на "Евровизия 2026" е на 16 май.