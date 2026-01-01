Осем претенденти отиват на финала на националната селекция за избор на български представител на „Евровизия 2026“.

Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, DARA, MONA, Preyah, както и Роксана и Innerglow, които имат еднакъв брой точки.

Те бяха оценявани по време на музикалното шоу, излъчено на живо по обществената телевизия от професионално жури - Тони Димитрова, Милен Митев, Васил Петров, Петър Дундаков и Руши, а зрителите гласуваха за фаворитите си на eurovision2026.bg. Специални гост-изпълнители на бляскавата сцена бяха Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – VICTORIA.

Вторият етап е следващата събота, 31 януари, когато осемте претенденти отново ще изпълнят по една авторска песен. Тогава ще бъде определен и победителят, който ще представи страната ни на песенния конкурс „Евровизия" във Виена през май.

В третата, финална фаза – през февруари, победителят ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за конкурса „Евровизия 2026“. Песента, която ще представя България във Виена, отново ще бъде определена чрез комбиниран вот – на професионално жури и на зрителите.

Песенният конкурс „Евровизия", чието юбилейно 70-ото издание е тази година, ще се проведе между 12 и 16 май във Виена. България ще се представи във втория полуфинал, който ще е на 14 май. Големият финал е на 16 май.