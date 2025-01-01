Червен, оранжев и жълт код за опасно време са обявени за вторник 7 октомври 2025 г. Най-голям риск има за Източна България, където предупреждението от най-висока степен е за интензивни валежи.

Червеният код важи за част от областите Хасково, Ямбол и Силистра, както и за целите Добрич, Варна и Бургас.

Предупреждение за опасно време: Оранжев код за цяла Южна България

Предупреждение от втора степен – оранжев код – е обявено за част от областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Смолян, Хасково, Бургас, Варна и Силистра, както и за целите Кърджали, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен.

Жълт код е обявен за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София-област, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Сливен и Пловдив.

Предупреждение: Жителите на застрашените от наводнение райони в община Царево да напуснат домовете си

В Югозападна България няма опасност от интензивни валежи.

Според прогнозата на НИМХ във вторник и сряда ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни на места в Източна и Северна България. Ще духа умерен и временно силен северозападен, в източната половина от страната - североизточен вятър. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 5° и 10°.

БТА

В ефира на NOVA синоптикът Анастасия Стойчева прогнозира, че валежите ще продължат 56 часа. Циклонът ще е бавен, ще обхване повече райони. Ще има 2-3 дни, в които ще се натрупват валежи в източната част от страната.

Очакват се проливни дъждове в Русенско до 100 л/кв. м.

Синоптикът Иван Василев добави, че циклонът се започнал да се придвижва на изток. "Може да се очакват изненади в Родопската област, голямо влияние оказва орографията. Развиват се конвективни облаци, които създават сериозни валежи. До края на денонощието потенциално опасните региони са западните покрай Стара планина на североизток. А опасните, където могат да се очакват бедствени количества валеж - са 10 области в Южна България. Прогнозираме валежите да бъдат продължителни. За 48 часа може да има 80-110 литра на квадратен метър", обобщи той.