Заради обилния дъжд, който вали във Варна, е затворен за движение пътен участък в центъра на града, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град на официалната си страница във фейсбук.

Напълно затворен за преминаване е участъкът на завоя между бул. „Цар Освободител“ и бул. „Приморски“. На много други места в града и извънградските мрежи се образуват огромни локви и улични разливи, които правят придвижването изключително трудно, допълват от дирекцията.

От полицията призовават шофьорите да избягват затворения участък е да използват алтернативни маршрути

"Пътна полиция" призовава всички водачи на моторни превозни средства да шофират с изключителна бдителност и съобразена скорост.