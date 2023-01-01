Бебе е с изгаряния, след като се е заляло с кафе, съобщиха от полицията.
На 23 юли е получен сигнал в Районно управление-Шумен от лечебно заведение във Варна, че е постъпило за лечение бебе на година и три месеца от село Живково.
Работник е с изгаряния след взрив на газов котел в завод в Провадия
Детето е с около 20 % изгаряния.
По първоначални данни в дома си то е разляло кафе и се е изгорило.
На 23 юли е получен сигнал в Районно управление-Шумен от лечебно заведение във Варна, че е постъпило за лечение бебе на година и три месеца от село Живково.
Работник е с изгаряния след взрив на газов котел в завод в Провадия
Детето е с около 20 % изгаряния.
По първоначални данни в дома си то е разляло кафе и се е изгорило.