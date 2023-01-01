Работник е с изгаряния след взрив на газов котел в завод в Провадия

Бебе е сслед като се е, съобщиха от полицията.На 23 юли е получен сигнал в Районно управление-Шумен отвъв Варна, че е постъпило за лечение бебе наотДетето е с околоПо първоначални данни в дома си то е