34-годишна жена открада телевизор, моторна резачка, рутер от къща в Търговищко и ги даде в заложна къща, съобщиха от полицията.

Престъплението е извършено за времето от 11:00 часа на 4 април до 18:15 часа на 6 април в село Пробуда, община Търговище. Неизвестно лице проникнало в къща през незаключена входна врата и отнело различни вещи – телевизор, моторна резачка и рутер, собственост на 25-годишна жена.

В хода на проведените издирвателни и процесуално-следствени действия е установена извършителката – 34-годишна жена от Шумен, известна на полицията с предишни кражби.

По-голямата част от откраднатите вещи са открити, след като били предадени в заложна къща. Те предстои да бъдат върнати на собственичката.

Жената е задържана за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване.