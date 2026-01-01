58-годишна жена взломи с остър предмет входна врата на бистро в Стара Загора и открадна 1712 евро, съобщиха от поицията.

На 20 март 2026г., в 07:35ч., в ОДЧ на Второ РУ-Стара Загора е получено съобщение от 58-годишна жена, че за времето от 16:00 ч. на 19 март до 07:30 ч. на 20 март, след взломяване с остър предмет на входна врата на бистро в Стара Загора, е извършена кражба на 1712 евро.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. Започнато е разследване под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.