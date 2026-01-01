Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 17-годишен младеж за извършен грабеж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 30 януари около 18,45 часа пред кaзино в София обвиняемият В.Д. е отнел чужда парична сума в размер на 30 евро на монети от мъж.

В.Д. е използвал за това сила – бръкнал в джоба на якето на мъжа и извадил монетите, след което започнал да го удря с юмруци в главата. Обвиняемият е заплашил пострадалия, като му казал: „Аз знам, че имаш пари и ако не ми дадеш, ще те пребия“.

По случая се води досъдебно производство. При доказване на вината се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор В.Д. е задържан за сок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.