Двама души, единият от които непълнолетен, са задържани от пазарджишки полицаи заради извършени кражби, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

През нощта на неделя срещу понеделник неизвестен разбил входната врата на заведение за бързо хранене в пазарджишкото село Сарая. От търговския обект били откраднати пари от оборота в лева и евро.

На местопроизшествието е извършен оглед, а с разследването са се заели служители на сектор „Криминална полиция“ и колегите им полицейски и младши полицейски инспектори обслужващи района. Не след дълго органите на реда установили, че автор на посегателството е 39-годишен жител на село Сарая. Спрямо него се води досъдебно производство.

При втория случай сигнал за извършената кражба е получен в края на декември миналата година. 18-годишно момиче се оплакало, че в пазарджишка дискотека апаш е откраднал портмонето и с намиращите се вътре документи за самоличност, банкови карти и сумата от 1500 лева.

Служители от сектор „Криминална полиция“ при районното управление в областния град поели случая. След близо едномесечно разследване те установили, че извършителя е 16-годишен тийнейджър от Ветрен. По случая се води преписка, която предстои да бъде докладвана на прокуратурата.