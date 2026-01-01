21-годишният Даниел Дешков от Чирпан, който беше в кома 84 дни, загуби битката за живота си. Това стана ясно от интервю на майка му за Телевизия Стара Загора.

На 2 ноември 2025 г. около 7:00 часа в Районното управление в Чирпан е подаден сигнал за две лица, открити в безпомощно състояние в близост до вход на здравно заведение. На място е изпратен полицейски екип, който установява пострадали мъже на 37 и 21 години.

В хода на оперативно-издирвателните действия като извършители са установени трима души - мъже на 29 и 19 години и непълнолетен на 17 години. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 198 от Наказателния кодекс - грабеж, извършен с употреба на сила.

21-годишният мъж е транспортиран в болница в Стара Загора с тежка черепно-мозъчна травма и опасност за живота. След спешна оперативна интервенция той изпада в кома.

В продължение на дни лекарите се борят за живота му в интензивно отделение, но впоследствие младият мъж умира от получените травми. Даниел е баща на седеммесечно бебе.

По време на съдебното производство за определяне на мярка за неотклонение спрямо непълнолетния обвиняем, пострадалият вече е бил в кома с реална опасност за живота. Въпреки тежестта на случая, съдът постановява най-леката мярка - „надзор от инспектор при детска педагогическа стая“.

Районна прокуратура-Стара Загора не възразява срещу определянето на по-лека мярка и не упражнява правото си на протест срещу съдебното определение в законоустановения срок. Така съдебният акт влиза в сила без да бъде осъществен контрол върху него.

След настъпилия летален изход разследването се насочва към причиняване на смърт в резултат на нанесения удар. Според материалите по делото, тежката черепно-мозъчна травма е получена след удар, вследствие на който Даниел пада на земята и губи съзнание.

В хода на производството отговорността за нанесения удар е поета от непълнолетния обвиняем на 17 години, спрямо когото е взета най-леката мярка за неотклонение. При това положение обвиняем за деяние, довело до смърт, остава на свобода.

„За една цигара - един отнет живот и 7-месечно бебе без баща", заяви майката на Даниел. Разследването продължава, като делото е изпратено по компетентност към по-горна прокуратура за преценка на правната квалификация на деянието, включително за причиняване на смърт.