Мъж откри двама мъже в безпомощно състояние до заведение в Чирпан, съобщиха от полицията.

На 02 ноември, в 07.00 ч., в РУ-Чирпан е получено съобщение от 25-годишен мъж, че около 07.00 ч., в близост до вход на здравно заведение в Чирпан, видял двама мъже в безпомощно състояние.

Побой в Нова Загора: Двама мъже са задържани за нанесена телесна повреда

На място незабавно е изпратен полицейски екип. Установена е самоличността на двамата мъже – на 37 и 20 години. 37-годишният съобщил, че три непознати за тях лица са им нанесли побой и му е отнет мобилен телефон и портфейл с неустановена сума пари.

Потърпевшите са транспортирани в здравно заведение в Стара Загора, като 20-годишният е настанен в болница, с различни наранявания, с опасност за живота, а на 37-годишния е оказана медицинска помощ, отказал е да бъде настанен в болница и е освободен.

Откриха мъж в безпомощно състояние след побой на гарата в Бойчиновци

Като извършители на деянието са установени двама мъже на 29 и 19 години и 17-годишно момче. Тримата са задържани за срок до 24 часа. Започнато е разследване под надзора на Районна прокуратура- Стара Загора.