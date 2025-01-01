Повдигнаха обвинения на 43-годишна жена за побой с тръба над учителка в чирпанското село Зетьово. Жертвата, която е на 65 години, е с причинена лека телесна повреда. Нараняванията ѝ се изразяват в контузия на главата, охлузвания и кръвонасядания на крайниците, съобщи NOVA.

Случаят е от 7 октомври. Според обвинението агресивната жена получила оплакване от малолетно дете, на което била роднина, че учителката му се държи лошо с него. Тя решила да се саморазправи с нея. Отишла в училището, влязла в класната стая, прекъснала часа и пред присъстващите ученици нанесла удари на 65-годишната преподавателка с продълговат предмет, наподобяващ прът или тръба.

Побоят бил прекратен след намеса на други учителки.

Установено е, че обвиняемата ударила четири пъти учителката по тялото. Назначена и изготвена е съдебномедицинска експертиза и са разпитани свидетели.

Предстои делото да бъде внесено с обвинителен акт в съда.