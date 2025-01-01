Софийска районна прокуратура обвини и задържа участника в риалити формат Радослав Куцев за зверски побой над приятелката му. Той е нанесъл телесна повреда на жената в условията на домашно насилие, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11 октомври около 00,10 часа в град София, обвиняемият Радослав Куцев е упражнил физическо насилие върху жената, с която живее във фактическо съжителство. Той я е стиснал с ръка за гърлото и й е нанесъл удари в областта на главата. Вследствие на това Куцев й е причинил лека телесна повреда.

По случая е започнато разследване, за което се предвижда затвор.

32-годишният мъж е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено в съда искане от прокурор за вземане на постоянен арест спрямо него.