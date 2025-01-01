Непознат мъж нахлул в дома на възрастна жена край Казанлък, използвал сила и отнел дамска чанта с пари и лични документи, съобщиха от полицията.



На 11 септември 2025 г., около 9:30 ч., в Участък – Павел баня към РУ-Казанлък е подаден сигнал от 64-годишна жена за извършена кражба в село Скобелево.

На място полицейски екип установил, че предната вечер – на 10 септември около 23:00 ч., непознато лице е проникнало в дома на 78-годишна жена. Нападателят употребил сила и отнел дамска чанта с 600 лева и личната карта на пострадалата, след което избягал в неизвестна посока.

По случая е започнато разследване.