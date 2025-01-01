Хванаха кражба на ток в Перник, съобщиха от полицията.

Униформени, съвместно с представители на електроразпределителното дружество, са проверили жилищна сграда на ул. „Елена“.

Хванаха кражба на ток в сграда на селскостопански двор, откриха и компютърни конфигурации

Констатирано е неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, с което били създадени условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия.

Установен е собственикът на сградата. Разследването по случая продължава под ръководството на прокуратурата.

Законът предвижда лишаване от свобода до 5 години и глоба до 15 хиляди лева.