Разкриха случай на неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа във великотърновското село Балван, съобщиха от полицията.

На 7 август е извършена проверка в сграда на селскостопански двор, собственост на 55-годишен мъж.

Установени са 72 компютърни конфигурации, вентилационна и охлаждаща система и неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената електроенергия.

Мъжът е задържан и по случая се води разследване.