Двама мъже са задържани след тежък инцидент в Мъглиж, при който 29-годишен мъж е пострадал сериозно и е настанен за лечение с опасност за живота.

Сигнал за сбиването е подаден в 21:57 часа на 14 юни в Районното управление в Казанлък. Незабавно към мястото е изпратен полицейски екип, който е установил, че 27-годишен мъж и негов 24-годишен родственик са нанесли побой на 29-годишен мъж и 31-годишната жена, с която той живее на семейни начала.

Пострадалият мъж е бил прегледан във Филиала за спешна медицинска помощ в Казанлък, след което е транспортиран за лечение в болница в Стара Загора. По данни на медиците състоянието му е тежко и има опасност за живота му.

При инцидента е пострадала и 31-годишната жена, която е получила наранявания, но е отказала хоспитализация.

По време на сбиването са били счупени и пет стъкла на лек автомобил, ползван от 27-годишния мъж.

По случая са образувани две досъдебни производства под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора. Първото е за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди, а второто – за противозаконно повреждане на чуждо имущество.

Двамата мъже на 27 и 24 години са задържани за срок до 24 часа. Разследването по случая продължава.