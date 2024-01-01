След битов скандал в Гълъбово: Трима са задържани заради сбиване

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23-годишен мъж е сслед скандал в Старозагорско, съобщиха от полицията.На 13 февруари е подаден сигнал за приет впострадал мъж.Установено е, че той е пострадал следв село Горно Черковище между него и 22-годишен мъж.Младият мъж е настанен в болница -22-годишният мъж еи по случая се води