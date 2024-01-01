23-годишен мъж е с прободни рани след скандал в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 13 февруари е подаден сигнал за приет в медицинско заведение пострадал мъж.

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Установено е, че той е пострадал след спречкване в село Горно Черковище между него и 22-годишен мъж.

Младият мъж е настанен в болница - без опасност за живота.

22-годишният мъж е задържан и по случая се води разследване.

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Ст. Загора