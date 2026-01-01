Засилено полицейско присъствие и екипи на жандармерията в тъмната част на денонощието са сред мерките, които се предприемат с оглед подобряване на обществения ред и спокойствието на жителите на малките населени места, където го налага оперативната обстановка. Това съобщиха от столичната полицията.

Повече полиция пред пощите и банките заради първите пенсии в евро

В контекста на новата национална валута и противодействието на криминални деяния, полицейските служители ще проведат разяснителни беседи с възрастните хора по отношение безопасните начини за обмяна на лева в евро, разпознаването на фалшиви евро банкноти и своевременното подаване на сигнали към полицията или друг компетентен държавен орган.

Полиция и жандармерия ще обхождат пощите след въвеждането на еврото

Засилените мерки стартират в село Вакарел. Директорът на ОДМВР-София ст. комисар Тихомир Ценов проведе днес работна среща с кмета Ангел Павлов. Двамата обсъдиха ситуацията в селото и набелязаха съвместни действия за обезпечаване на реда и гарантиране сигурността на жителите и собствениците на вилни имоти в района на селото.