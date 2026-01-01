Районният съд в Кюстендил остави в ареста мъжа, ограбил възрастна двойка в Кюстендил, след като възрастните хора превалутирали 50 хиляди лева в евро. Случаят е от 14 януари, когато след акция на полицията и на гранични полицаи беше задържан 46-годишният Петър Григоров от с. Долна Гращица, известен на полицията с множество противозаконни деяния.

Решението на съда влиза в сила незабавно, но може да бъде обжалвано пред Кюстендилския окръжен съд в тридневен срок. "Ще обжалваме", каза на излизане от залата адвокатът на Григоров, Емил Велинов, който посочи, че в обвинението няма нищо против клиента му.

Петър Григоров беше задържан първоначално с постановление на прокурор за 72 часа. От събраните в хода на разследването доказателства е налице обосновано предположение за виновността на 46-годишния мъж, който е действал в съучастие като помагач в извършването на престъпното деяние, осъществил наблюдение и проследяване на пострадалата от банков клон на Пощенска банка, през централната градска част до района на Драматичния театър, като е улеснил извършителя на грабежа, казаха тогава от прокуратурата.

46-годишният мъж беше задържан, след като беше открит открит в крайпътна канавка, в посока село Търновляк, докато се крие. Пред съда днес Григоров посочи, че се е скрил, защото смятал, че е преследван от тъмен джип. Показал се пред полицията, когато видял, че има униформени.

Продължава издирването на втория участник в грабежа, братът на Петър Григоров - Ивайло.

Припомняме, че сигналът, че на жертвите е отнета чанта с пари - 50 000 лв. превалутирани в евро, е постъпил в ОД на МВР – Кюстендил, в 17:30 ч. на 14 януари. Кюстендилските полицаи изяснили, че след превалутирането на парите възрастните хора си тръгнали от банка в града пеша. Те минали през търговска верига, а после продължили към село Лозно. В края на град Кюстендил в посока към селото неизвестен мъж се приближил и насилствено изтръгнал от ръцете на жената - Е.Н. бяла пазарска чанта, където били парите, след което избягал. В чантата имало и портмоне с 30 лв. и покупки - кифли и вафли, стана ясно днес в съдебната зала.

При задържането на мъжа, гранични полицаи са ползвали термовизионна камера, казаха тогава от пресцентъра на "Гранична полиция".