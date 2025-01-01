В съботния ден младши автоконтрольор Кирил Узунски и полицай Стоян Стоянов от РУ-Ихтиман се движили с патрулния автомобил по автомагистрала „Тракия“, съобщиха от полицията.

Навлизайки в участъка с временна организация на движението поради ремонтни дейности, до тях спрял водач и им съобщил, че на около 1-2 км има спряла кола и мъж, който се е подпрял на нея и изглежда има здравословен проблем.



Двамата униформени реагирали мигновено и бързо стигнали до въпросния автомобил. Пред тях шофьорът споделил, че крайниците му са изтръпнали и има болки в областта на сърцето. Без да губят ценно време, полицейските служители предприели действия по транспортирането на мъжа до болнично заведение. Единият се качил зад волана на колата, докато колегата му им осигурил коридор през задръстването със служебния автомобил.



Броени минути по-късно полицаи Узунски и Стоянов предали мъжа на медиците от Спешния център в Ихтиман, след което продължили с изпълнението на служебните си задачи.