Оставиха в ареста 45-годишна жена, нанесла телесна повреда на мъж в София, съобщиха от прокуратурата.

На 31 октомври в жк. „Овча купел“, обвиняемата е удряла с ръце по гърба мъжа, с когото живее във фактическо съжителство и го е стискала за врата.

Жестокост: Мъж преби жена си с тояга в Софийско

Жената е осъждана в миналото за идентично престъпление, но към момента е реабилитирана.

Тя е била задържана за 72 часа. Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо нея.

Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил най-тежката мярка - постоянен арест. Мярката подлежи на обжалване.