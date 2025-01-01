Мъж преби жена си с тояга в Софийско, съобщиха от полицията.

На 20 октомври жената е подала сигнал, че в семейната им къща в село Чорул нейният съпруг е упражнил физическо насилие спрямо нея.

Тя е обяснила, че той ѝ я е хванал за косата, съборил я е на земята и я е ударил с юмрук в лицето, след което ѝ е нанесъл и удари с тояга по гърба и корема.

Жената е отказала медицински преглед. Извършителят е задържан и по случая се води разследване.